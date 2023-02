Aggredita, picchiata e ferita con un paio di forbici da due coetanee. È il brutale pestaggio subito da una ragazzina di soli 13 anni nei pressi di un giardino pubblico a Castelbelforte, in provincia di Mantova.

L’adolescente è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è ricoverata con ferite alla testa. La 13enne è in gravi condizioni, ma fonti sanitarie assicurano che la ragazzina non sarebbe in pericolo di vita. Quando sono arrivati i soccorsi la ragazzina era vigile e cosciente.

A dare l’allarme, spaventata dalle urla della 13enne, una signora che stava tagliando la legna nei pressi del parco dove è avvenuto l’agguato.

Le autrici dell’aggressione sono state individuate e, secondo quanto riferito dai carabinieri, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato ai danni della coetanea. Le due l’avrebbero attirata con una scusa, quindi una l’avrebbe tenuta ferma mentre l’altra l’avrebbe colpiva prima con dei pugni alla testa e poi con delle forbici.

Parlando della vittima, il sindaco di Castelbelforte Massimo Gazzani spiega che si tratta di una “ragazzina studiosa, molto brava a scuola. Il motivo del litigio potrebbe essere una rivalità provocata dai voti scolastici”, sono le parole riportate dal Corriere della Sera.

Le due coetanee della vittima, accusate della violenta aggressione, sono state identificate dai carabinieri dopo essersi presentate in caserma con i genitori.

