Aggredita dai suoi cani, donna muore durante il trasporto in ospedale. Tragedia nel Modenese dove una signora di 68 anni ha perso la vita per le ferite riportate dopo essere stata aggredita da due rottweiler. Non è chiara la dinamica dell’episodio, avvenuto nella tarda mattinata del 25 dicembre nel piccolo comune di Concordia sulla Secchia.

La vittima si chiamava Iolanda Besutti. Al momento dell’aggressione, la donna si trovava in giardino e stava dando da mangiare ai due rottweiler. Secondo quanto riporta il Corriere.it, a soccorrere la 68enne sarebbe stata la figlia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, con più squadre da San Felice, gli agenti della polizia locale e i soccorritori del 118.

Il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico mentre i due animali sono stati presi in consegna dalla polizia veterinaria e ora rischiano di essere abbattuti.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

