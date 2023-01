Pochi minuti fa i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in un ristorante in via Lavinaio, nel comune di Melito. Un 57enne già noto alle forze dell’ordine è stato ferito e ucciso da colpi d’arma da fuoco.

La vittima si chiamava Vincenzo Nappi, detto ‘o pittore, nato a Napoli il 25 dicembre del 1965. Secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava all’interno del ristorante “Gaetano e Teresa” quando è entrato in azione il commando di fuoco. Presenti all’interno della struttura anche altri clienti. Nappi è ritenuto dagli investigatori affiliato al clan Amato-Pagano, gli Scissionisti di Secondigliano che da tempo hanno il loro quartier generale a Melito, comune a nord di Napoli.

Nappi era stato arrestato nel 2011 dopo tre mesi latitanza, perché sfuggito a un blitz dei carabinieri, ma era attualmente libero. Era ritenuto uomo di fiducia del boss Mariano Riccio, genero del superboss Cesare Pagano, e bersaglio di Carmine Amato, che i pentiti indicano come mandante di una ‘condanna a morte’ nei suoi confronti, nell’ambito di una guerra interna al clan, che però non era stata eseguita.

