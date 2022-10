Agguato nella notte nei Quartieri Spagnoli a Napoli dove un uomo di 34 anni è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco agli arti inferiori. Un avvertimento, probabilmente, quello ricevuto da Michele Amato, soggetto già noto agli archivi delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare il 34enne sarebbe stato ferito in piazzetta Rosario di Palazzo, una traversina di via San Mattia. Due proiettili lo hanno raggiunto al polpaccio destro e alla gamba destra. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, nella Pignasecca, l’uomo è stato assistito dai medici e non è in pericolo di vita.

Rinvenuti e sequestrati sul luogo indicato dalla stessa vittima due bossoli calibro 9×21. Al momento Amato non ha saputo spiegare il perché del raid intimidatorio che potrebbe essere una ritorsione per questioni relative allo spaccio di droga. Le indagini dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono in corso anche se nella zona non ci sarebbero immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Ciro Cuozzo