E’ di due morti e due feriti il bilancio di un agguato riconducibile a una guerra tra bande, presumibilmente per lo spaccio di droga, avvenuto poco prima delle 19 di sabato 9 marzo nei pressi di un bar nel centro di Frosinone, davanti a decine di persone. Nel mirino dei killer, entrati in azione a bordo di un’auto, un gruppo di nazionalità albanese seduto ai tavolini di un bar in via Aldo Moro. Scene da far west quelle andate in scena nella cittadina ciociara con l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco.

Agguato al bar, la guerra tra bande

A terra sono rimaste quattro persone, una di loro è deceduta poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118 dopo essere stato centrato al collo da un proiettile: medico e infermieri hanno provato per diversi minuti a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Le altre tre sono state trasportate d’urgenza in ospedale e una di loro trasferita da Frosinone a Roma in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute. Una di loro è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi condizioni.

Dopo l’agguato, i protagonisti, di origine marocchina, hanno abbandonato l’auto e sono scappati a piedi dileguandosi nelle stradine della movida. Sulle loro tracce gli agenti della Squadra Mobile che indagano sull’accaduto e stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona oltre alle testimonianze delle numerose persone presenti. Indizi potrebbero arrivare anche dall’auto abbandonata in strada.

Frosinone, convocato comitato ordine e sicurezza dopo escalation

L’agguato è avvenuto nei pressi dello Shake bar al termine di una lite tra un gruppo di albanese e almeno due persone di nazionalità marocchina, arrivati sul posto a bordo di una lancia Lancia Ypsilon. Prima la discussione avvenuta all’interno dell’esercizio commerciale, poi la situazione è degenerata, uno dei due ha estratto una pistola iniziando a sparare colpi a ripetizione.

Un episodio raccapricciante, non un caso isolato stando a quanto emerso negli ultimi mesi. Una situazione caldissima che ha spinto il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori a convocare per domani mattina, domenica 10 marzo, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con il quale fare il punto sulla situazione della criminalità nel capoluogo ciociaro. “Sono sconvolto, non riesco a dire niente per me è inspiegabile quanto è accaduto. È una ferita per tutta la città. Posso solo confermare che domani mattina ci confronteremo con il signor prefetto” ha detto poco fa il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, che ha raggiunto visibilmente turbato il luogo del delitto. Nei giorni scorsi c’era stato già un Comitato ed aveva preso in esame l’ondata di criminalità in alcuni Comuni della provincia. Dopo poche ore due persone avevano aggredito, malmenato e rapinato l’assessore alle Finanze Adriano Piacentini mentre rincasava nel suo appartamento, lasciandolo a terra sanguinante dopo avergli portato via l’orologio di valore che aveva al polso.

