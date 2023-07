Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco a Napoli. E’ quanto accaduto nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Vittima Pasquale Sesso 44enne già noto agli archivi delle forze dell’ordine. Si trovava alla guida di uno scooter in via Solitaria, all’angolo con via Santa Lucia, nella zona del Pallonetto, quando ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco. Sesso è stato colpito da un solo proiettile ed è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale dei Pellegrini.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini. Secondo una prima ricostruzione, la sera precedente c’era stato già un avvertimento alla vittima: una stesa registrata nei pressi della sua abitazione con l’esplosione di una decina di proiettili in aria.

Sesso, che ha precedenti per rapina e spaccio, era ritenuto dagli investigatori legato in passato al clan Mazzarella, attivo in più zone della città di Napoli e della provincia. L’agguato rientrerebbe nelle fibrillazioni registrate per la gestione degli affari illeciti, a partire dallo spaccio di droga e dalle estorsioni con Sesso che negli ultimi tempi avrebbe creato non pochi problemi nelle gerarchie delle organizzazioni camorristiche della zona.

Un omicidio che avviene nel giorno in cui il neo questore di Napoli Maurizio Agricola terrà la sua prima conferenza stampa con la stampa: “Ci sono attività in corso. Siamo sulla buona strada per la risoluzione delle indagini sull’omicidio”. ha poi precisato il questore nel corso dell’incontro con i giornalisti.

seguono aggiornamenti

