Lotta tra la vita e la morte l’uomo che la notte scorsa è stato vittima di un agguato a Marigliano, comune in provincia di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Marigliano, l’agguato è avvenuto in via San Rocco poco dopo la mezzanotte. Un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito da diversi proiettili.

L’uomo, soccorso da un’ambulanza, è stato portato all’ospedale di Nola con ferite all’addome e all’inguine. E’ ricoverato in gravi condizioni, intubato, e in pericolo di vita. Dopo qualche ora, nello stesso ospedale, si è presentato un 45enne di Casavatore. Era ferito alla gamba, verosimilmente colpito da un proiettile. Non è in pericolo di vita. I Carabinieri indagano per ricostruire la vicenda e verificare se i due ferimenti sono collegati.

seguono aggiornamenti

