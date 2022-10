“La partita la stai guardando? Ha segnato il Napoli. Una persona in carrozzina mi dovete spiegare come fa a guardare la partita. E gli steward che non si interessano del problema, mi mandano solo a quale paese”. E’ il video-denuncia, diventato virale in poche ore sui social, che documenta la situazione scandalosa in cui versano i disabili allo stadio Maradona di Napoli.

Nel corso dell’ultima partita contro l‘Ajax, vinta dagli azzurri per 4 a 2, alcune persone diversamente abili hanno trovato non poche difficoltà a vedere la partita dagli spalti del settore inferiore della Curva A perché i posti assegnati loro era occupati da altre persone. Il tutto tra l’indifferenza degli steward che anziché intervenire hanno preferito soprassedere. A parlare nel filmato è uno degli accompagnatori dei tifosi disabili che chiede loro se si stanno divertendo a ‘vedere’ la partita nello spiazzale della curva A perché il loro posto è occupato abusivamente.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha la delega per lo Stadio la cui gestione è affidata al Calcio Napoli in occasione delle partite. “Credo si sia trattato di un disguido nei confronti di queste persone verso le quali abbiamo massima attenzione – spiega il primo cittadino -. Parleremo con il Calcio Napoli e sono convinto che nelle prossime partite si troverà una sistemazione degna e rispettosa delle persone diversamente abili”. Nella stadio di Fuorigrotta ad oggi sono 138 i posti riservati ai disabili.

