Insultata e aggredita fisicamente da un uomo tra le strade di Strasburgo. È Alessandra Mussolini, in prima persona, a raccontare la violenza subita stasera su X. L’europarlamentare di Forza Italia si trovava in Francia per partecipare alla sessione plenaria del Parlamento europeo, quando – stando alla sua stessa cronaca – è stata aggredita da un uomo che parlava italiano: “Una serie di insulti pazzeschi. Aveva una specie di stampella, me l’ha data addosso sulla schiena e sulle spalle. C’è troppa violenza, sono stravolta”, annuncia ancora visibilmente sotto shock in un breve video registrato con il suo cellulare.

Le reazioni

In una nota, i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia hanno espresso “piena solidarietà e vicinanza” a Mussolini. “Un episodio gravissimo di violenza che condanniamo fermamente”, si legge nel messaggio. Lo stesso ha fatto Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, aggiungendo che “Questa spirale di violenza, spesso ispirata da motivazioni politiche, denota un clima avvelenato, che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni”.

Sono stravolta per quello che è successo pic.twitter.com/AeFoESYA81 — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) February 26, 2024

