Le cariche della polizia sugli studenti a Pisa, per bloccare un corteo a favore della Palestina, hanno lasciato conseguenze. Non solo nei ragazzi colpiti, 18 i feriti, ma anche nelle polemiche sull’uso esagerato della forza da parte delle forze dell’ordine. Oltre la condanna da parte di alcune forze politiche, è arrivata anche la reazione da parte del Quirinale. Con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che si è espresso in maniera netta.

Cariche sugli studenti, la nota di Mattarella

Con una nota dell’ufficio stampa, il Quirinale è intervenuto sul tema: “Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”.

