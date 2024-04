“Ciao sorella mia” scrive Alessandro Gassman in una commovente dedica sui social dopo aver appreso della morte della sorella Paola Gassman. Figlia del celebre Vittorio Gassman e sorellastra di Alessandro, Paola Gassman si è spenta all’età di 78 anni. A darne l’annuncio è stato il marito, Ugo Pagliai, anche lui grande nome del teatro italiano. Era malata da diverso tempo.

“Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”. L’annuncio della morte di Paola Gassman è arrivato martedì 9 aprile dal compagno di una vita, l’attore Ugo Pagliai, insieme ai loro figli Simona e Tommaso. Figlia d’arte, Paola Gassman è cresciuta in un ambiente ricco di talento e creatività, con il padre Vittorio Gassman e la madre Nora Ricci, entrambi affermati attori di prosa.

Nora Ricci la prima moglie di Vittorio Gassman: il matrimonio annullato dalla Sacra Rota

Nora Ricci fu la prima moglie del grande Vittorio, dalla quale ebbe la primogenita Paola: il matrimonio con la Ricci venne in seguito annullato dalla Sacra Rota. Poi ci fu Shelley Winters, seconda moglie, che gli diede la seconda figlia di nome Vittoria, medico geriatra sempre vissuta in America.

Poi fu la volta di Juliette Mayniel, importante compagna mai sposata e con la quale mise al mondo Alessandro Gassmann, il più famoso dei figli. Diletta D’Andrea, terza moglie, con la quale rimase sposato fino alla morte gli diede l’ultimo figlio di nome Jacopo, regista.

Paola Gassman e Ugo Pagliai: 54 anni di amore Lui l’aveva notata per una gonna a scacchi e una camicetta primaverile. “Abbiamo iniziato a stare insieme per un caffè, poi ci siamo frequentati per una settimana, poi per un anno, poi trent’anni e poi… Credo di aver battuto tutti i record”. Ugo Pagliai rivela in una lunga intervista: “Le avevo messo gli occhi addosso quando ero all’Accademia Silvio d’Amico. Era venuta a vedere uno spettacolo e ricordo esattamente com’era vestita: bellissima allora, così come lo è ancora oggi, con qualche anno in più. Dissi tra me e me: che bellezza questa ragazza! Anche io ero carino, all’epoca, e avevo delle corteggiatrici”.

E Paola Gassman replica: “Ero andata ad assistere al saggio dell’attore Luciano Virgilio, che sarebbe diventato poi il mio primo marito. Ugo era seduto in sala e, al termine della rappresentazione, non ci siamo nemmeno presentati. Ci rincontrammo dopo tre anni e io, nel frattempo, mi sono sposata e anche divisa da Luciano”.

Il rapporto tra Pagliai e Vittorio Gassman “Non mi sono mai confrontato con il “monumento Gassman”, sono entrato nella normalità della loro famiglia. Molti anni dopo, durante una cena silenziosa, tra me e lui, non dico che mi abbia provocato timore, ma fu imbarazzante. Eravamo a Milano per rispettivi impegni e decidemmo di mangiare insieme: non disse una parola. Vittorio era fatto così: capace di una vitalità travolgente, di una sfrenata allegria e poi, all’improviso, si chiudeva in sé stesso, come se si mettesse addosso un mantello nero per non vivere”

