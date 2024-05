E’ di quattro morti, tutti giovanissimi di età compresa tra i 20 e i 24 anni, il bilancio di due incidenti stradali avvenuti nella notte del 19 maggio nel Casertano. L’incidente più grave si è verificato nel comune di Villa Literno dove in seguito alla scontro tra due auto, una 500 X ed una 500 Abarth, probabilmente frontale, tre ragazzi hanno perso la vita e altri tre sono ricoverati in gravi condizioni.

Le tre vittime sono due giovani di 23 e 24 anni e una ragazza di 20 anni. Un altro 20enne ha perso la vita a Caserta, lungo la strada statale 7, nell’incidente che ha coinvolto la sua auto, che si sarebbe ribaltata più volte, sbalzandolo all’esterno del veicolo giù nella scarpata. Per recuperare il suo corpo senza vita sono intervenuti i vigili del fuoco.

Schianto prima dell’alba: giovani tornavano da locale

Nell’incidente avvenuto poco prima dell’alba in via delle Dune a Villa Literno, l’auto con a bordo quattro giovani, che probabilmente ritornavano da un locale, ha impattato con un’altra vettura sulla quale viaggiava una coppia di circa 50 anni. L’impatto è stato violentissimo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i quattro giovani dalle lamiere.

Chi sono le tre vittime

Le tre vittime sono una 20enne di Aversa (Caserta), un 25enne di origine ucraina e di un 23enne romeno. Così come riportato da Edizionecaserta.net, la giovane ragazza si chiamava Filomena Del Piano, era nata a Santa Maria Capua Vetere ed residente ad Aversa. Il 25enne di origine ucraina si chiamava Dimitri Tammaro Iannone mentre il 23enne romeno si chiamava Robert Badica. Entrambi erano residenti a Villa Literno.

Il quarto passeggero, un 21enne di Giugliano in Campania (Napoli), è rimasto ferito gravemente, così come la coppia che viaggiava sull’altra auto. Ad indagare sulla tragedia sono i carabinieri, coordinati dalla procura di Napoli nord, chiamati ad accertare anche eventuali responsabilità. In via di cristallizzazione la dinamica del grave incidente.

