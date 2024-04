Paola Gassman e Ugo Pagliai: 54 anni di amore

Lui l’aveva notata per una gonna a scacchi e una camicetta primaverile. “Abbiamo iniziato a stare insieme per un caffè, poi ci siamo frequentati per una settimana, poi per un anno, poi trent’anni e poi… Credo di aver battuto tutti i record”.

Ugo Pagliai rivela in una lunga intervista: “Le avevo messo gli occhi addosso quando ero all’Accademia Silvio d’Amico. Era venuta a vedere uno spettacolo e ricordo esattamente com’era vestita: bellissima allora, così come lo è ancora oggi, con qualche anno in più. Dissi tra me e me: che bellezza questa ragazza! Anche io ero carino, all’epoca, e avevo delle corteggiatrici”.