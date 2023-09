E’ morta per una infezione, una settimana dopo l’intervento in chirurgico per aumentare il volume del seno. E’ morta a 21 anni Alessia Neboso, estetista napoletana trasportata d’urgenza all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra dopo aver accusato febbre alta, tosse, astenia, e disturbi gastrointestinali, emersi pochi giorni dopo l’intervento effettuato in una clinica privata della città.

Dopo la denuncia dei familiari, è stata sequestrata la cartella clinica della ragazza, originaria di San Pietro a Patierno, quartiere a nord di Napoli, e avviati i primi accertamenti coordinati dall’autorità giudiziaria. Il decesso è avvenuto poche ore dopo l’arrivo in ospedale mercoledì scorso 20 settembre.

Un intervento, quello in mastoplastica per aumentare il seno, che la giovane voleva fare da tempo per superare il complesso del seno piccolo e, così come racconta una sua amica a Il Mattino, “sposarsi indossando un bel vestito scollato che mettesse in evidenza il suo nuovo decollete”. Una decisione presa nonostante la contrarietà di alcune amiche e del fidanzato, che avrebbe voluto sposare in un futuro vicino.

Adesso saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità mediche nel decesso di Alessia. Una fascicolo è stato aperto per omicidio colposo ed è stata disposta una ispezione nella clinica privata napoletana. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo della giovane 21enne, salutata in questi giorni sui social con centinaia di messaggi di cordoglio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo