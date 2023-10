Aumentano gli attacchi informatici e per ridurre gli attacchi cibernetici, il governo brasiliano sta preparando un disegno di legge che vuole creare un’agenzia nazionale per la sicurezza informatica. Ideato dal Gabinetto per la sicurezza istituzionale (Gsi), il nuovo organismo dovrebbe prendere di mira in particolare i reati finanziari, secondo il portale di notizie Uol.

Ancora in fase di sviluppo, l’agenzia avrebbe un costo annuo di 600 milioni di reais (110 milioni di euro). Secondo i calcoli del Gsi, l’obiettivo sarebbe quello di evitare perdite che potrebbero raggiungere i 120 miliardi di reais (22 miliardi di euro).

L’esecutivo aveva interrotto le discussioni sull’argomento a giugno, dopo che il personale militare del Gsi aveva proposto di imporre una tariffa agli utenti di Internet per finanziare la nuova agenzia, suscitando un vespaio di polemiche. Ma ora l’idea è di presentare la proposta al Congresso entro la fine del mese.

