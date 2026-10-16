Politica
“Ambrogino d’Oro per Fiano”, ha trasformato la memoria della Shoah in un impegno contro l’antisemitismo
Ho depositato ufficialmente la candidatura di Emanuele Fiano per la Civica Benemerenza del Comune di Milano (Ambrogino d’Oro). In un tempo segnato da polarizzazioni, rigurgiti d’odio e smarrimento della memoria, la figura di Emanuele rappresenta un punto di riferimento morale, politico e civile per Milano e per tutto il Paese. Ecco le motivazioni che ho presentato. Architetto, saggista e autorevole figura delle istituzioni democratiche, Emanuele Fiano ha dedicato la propria vita pubblica alla tutela dei principi costituzionali, della legalità repubblicana e della convivenza civile, mantenendo sempre un legame profondo e identitario con la città di Milano.
Già consigliere comunale a Palazzo Marino e Deputato della Repubblica, ha raccolto con straordinario senso civico il testimone del padre Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz, trasformando la memoria viva della Shoah in un impegno quotidiano e coraggioso contro il risorgere dell’antisemitismo, del neofascismo e di ogni forma di discriminazione. Presidente nazionale di Sinistra per Israele, si batte da sempre per la pace in Medio Oriente e per la soluzione di “due Stati per due popoli”, promuovendo un dialogo rigoroso fondato sul riconoscimento reciproco tra israeliani e palestinesi.
Attraverso la sua produzione saggistica e il costante confronto con la società civile e il mondo della scuola, offre alle giovani generazioni un presidio morale imprescindibile di consapevolezza storica e difesa dei diritti. Con il suo rigore etico e la sua passione civile, Emanuele Fiano incarna la migliore tradizione dell’impegno civico ambrosiano, offrendo un contributo fondamentale alla vita democratica di Milano e dell’intero Paese.
© Riproduzione riservata