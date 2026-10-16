Ho depositato ufficialmente la candidatura di Emanuele Fiano per la Civica Benemerenza del Comune di Milano (Ambrogino d’Oro). In un tempo segnato da polarizzazioni, rigurgiti d’odio e smarrimento della memoria, la figura di Emanuele rappresenta un punto di riferimento morale, politico e civile per Milano e per tutto il Paese. Ecco le motivazioni che ho presentato. Architetto, saggista e autorevole figura delle istituzioni democratiche, Emanuele Fiano ha dedicato la propria vita pubblica alla tutela dei principi costituzionali, della legalità repubblicana e della convivenza civile, mantenendo sempre un legame profondo e identitario con la città di Milano.

Già consigliere comunale a Palazzo Marino e Deputato della Repubblica, ha raccolto con straordinario senso civico il testimone del padre Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz, trasformando la memoria viva della Shoah in un impegno quotidiano e coraggioso contro il risorgere dell’antisemitismo, del neofascismo e di ogni forma di discriminazione. Presidente nazionale di Sinistra per Israele, si batte da sempre per la pace in Medio Oriente e per la soluzione di “due Stati per due popoli”, promuovendo un dialogo rigoroso fondato sul riconoscimento reciproco tra israeliani e palestinesi.

Attraverso la sua produzione saggistica e il costante confronto con la società civile e il mondo della scuola, offre alle giovani generazioni un presidio morale imprescindibile di consapevolezza storica e difesa dei diritti. Con il suo rigore etico e la sua passione civile, Emanuele Fiano incarna la migliore tradizione dell’impegno civico ambrosiano, offrendo un contributo fondamentale alla vita democratica di Milano e dell’intero Paese.

Daniele Nahum

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