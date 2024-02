Anno di abbandoni e ritorni quello di Amici di Maria De Filippi e sembra propio non si possa stare tranquilli. Dopo l’abbandono di Mew e Matthew, ecco spuntare fuori un altro caso di cui discutere: quello di Ayle, cantante ventenne che, dopo il penultimo posto nello speciale pomeridiano del programma di Canale 5, ha chiesto di incontrare la produzione per comunicare la sua volontà di lasciare la scuola.

Ayle non accetta le regole e lascia la scuola: “Sarò un bimbo”

“Faccio male ad andarmene e ne sono consapevole, ma ho bisogno di essere libero. Qui ci sono troppo regole, io non sono adatto per le regole. Sarò un bambino ma per il mio carattere, per il mio modo di essere, sono andato avanti anche troppo, non è il posto per me. Ho bisogno di vivere una vita diversa da questa. Vi saluto e vi chiedo scusa per tutto”, ha detto Ayle prima di decidere di lasciare Amici di Maria De Filippi.

Pettinelli fa di tutto per convincerlo a non lasciare la scuola

A nulla è servito l’intervento di Anna Pettinelli per convincere Ayle a restare e a non abbandonare la scuola. Ayle ha contattato la produzione e ha spiegato la sua insofferenza caratteriale non più compatibile con la scuola più famosa di Italia. E così, tra la delusione dei suoi fan, ha deciso di salire sulla macchina per tornare a Livorno dove abita.

Il ripensamento di Ayle: “Voglio tornare dentro la scuola di Amici”

Dopo essere salito a bordo della macchina messagli a disposizione del programma per rientrare a Livorno, la città dove abita, Ayle ha infatti contattato a sorpresa di nuovo la produzione, chiedendo di rientrare ad Amici.

Ed è qui che entrano in gioco gli altri allievi di Amici, visto che saranno proprio loro a decidere se Ayle potrà rientrare o meno nella scuola. “Ayle ha chiesto di rientrare e vorrei avere il vostro parere” ha comunica Maria De Filippi ai ragazzi tra l’incredulità generale, spiegando che ognuno di loro dovrà scrivere su un biglietto, in forma anonima, se riammetterlo o no in classe.

