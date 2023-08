Un gruppo di diciottenni ha ucciso a calci una capretta dopo una festa di compleanno in un agriturismo al confine tra Anagni e Fiuggi.

Nel primo video, diffuso sui social, si vedono i ragazzi trasportare su una carriola una capretta che poi viene lanciata da una finestra; nel secondo video invece si vede uno dei ragazzi prendere la rincorsa per colpire a calci sulla testa l’animale tramortendolo, ripetendo la scena fino ad ucciderlo.

La capretta si era lasciata avvicinare senza fare resistenza perché abituata alla presenza umana ed alle visite delle famiglie.

L’episodio è accaduto domenica sera nell’agriturismo “La Quercia” di Anagni. Il proprietario della struttura, Michele Di Stefano, ha denunciato l’episodio ai carabinieri che ora procedono per il reato di ‘omessa custodia o malgoverno di animale’.

“Sono sconvolto da quello che è successo – ha detto Di Stefano – la capretta era un animale docile e pacifico, non si meritava di morire così. I ragazzi hanno dimostrato una totale mancanza di rispetto per la vita e per la sensibilità altrui”.

L’episodio ha suscitato sdegno e indignazione in città. “È un atto di violenza inaccettabile – ha detto il sindaco di Anagni, Daniele Natalia – che non può essere tollerato. I responsabili di questo gesto dovranno essere puniti con la massima severità”.

In provincia di Frosinone nei mesi scorsi era stato registrato un altro episodio simile: a Piedimonte San Germano dove un ragazzino veniva filmato mentre prendeva a calci con violenza un gatto.

