Senza casco, senza patente (perché a 15 anni non può conseguirla) si scontra con un’auto sottoposta già a sequestro condotta da un uomo che ha la patente regolare. A perdere la vita una ragazzina di 15 anni che viaggiava sul mezzo di grossa cilindrata (350cc). Un dramma nel dramma dell’illegalità quello avvenuto nella serata di mercoledì 13 settembre a Varcaturo, in provincia di Napoli.

Lo scontro tra auto e moto si è verificato in viale dei Pini Nord. La ragazzina, Anna Sommella, sarebbe morta sul colpo in seguito alle gravi feriti riportate in seguito alla caduto. Sul posto i carabinieri della stazione locale, che procedono nelle indagini, non hanno trovato i caschi di protezione. Presumibilmente anche la giovane vittima non lo indossava. I due conducenti, il fidanzatino 15enne e il 39enne alla guida dell’auto, sono stati entrambi denunciati per omicidio stradale aggravato anche dal fatto si trovavano alla guida senza patente e, nel caso del 39enne, in un’auto già sottoposta a sequestro.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto in una strada in parte dissestata. I militari dell’Arma stanno appurando anche la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I due hanno riportato lievi lesioni mentre la salma della giovane donna sarà sottoposta ad autopsia.

