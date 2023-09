Anziani trovati senza vita all’interno della propria abitazione con ferite riconducibili a colpi d’arma da fuoco. E’ quanto accertato dai carabinieri a Calvizzano, comune in provincia di Napoli, poco dopo le 10 di mercoledì 20 settembre. I militari della locale stazione sono intervenuti in un appartamento in via Sandro Pertini dopo l’allarme lanciato dai vigili del fuoco e dal 118.

Una volta dentro l’abitazione la drammatica scoperta con i cadaveri a terra di due persone anziane, marito e moglie rispettivamente di 78 e 75 anni. Indagini e rilievi in corso con gli investigatori che non escludono alcuna ipotesi anche se a prevalere, in questo momento, è quella dell’omicidio-suicidio.

A chiamare il 118 sarebbero stati alcuni vicini allarmati dai rumori provenienti dall’appartamento dove viveva la coppia e riconducibili a colpi d’arma da fuoco. La coppia, secondo quanto ricostruisce Il Mattino, era gravemente malata.

