Era fermo al semaforo quando alcuni malintenzionati hanno aperto la portiera e l’hanno aggredito. È quanto hanno ricostruito i carabinieri in merito all’episodio che ha interessato un ventenne napoletano, arrivato in pronto soccorso con una ferita da accoltellamento alla gamba destra. Sul caso indagano i carabinieri.

Costantino Napolitano, 20enne di Melito, Napoli Nord, si è presentato stamattina al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Erano le sei circa. La ferita alla gamba destra. Secondo una prima e sommaria ricostruzione ancora da verificare il 20enne era alla guida della sua automobile. E il semaforo era quello all’ingresso della Galleria Vittoria, in via Acton. Alcune persone, non è specificato quante, avrebbero spalancato la portiera e lo avrebbero picchiato e accoltellato.

Non è chiaro neanche il movente dell’aggressione: forse una rapina, forse un’aggressione personale? Dopo aver colpito Napolitano, gli aggressori si sarebbero dati alla fuga e avrebbero fatto perdere le loro tracce. Il ragazzo è stato curato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le indagini sono in mano ai Carabinieri di Napoli Chiaia per chiarire dinamica e motivazioni dell’accaduto.

Non sarebbe stata questa l’unica lama pronta a offendere minacciata pericolosamente nelle ultime ore a Napoli: la polizia è infatti intervenuta nei pressi di corso Garibaldi, in piazza Guglielmo Pepe, dopo una segnalazione di alcuni passanti che avevano notato un uomo con un coltello tra le mani. Gli agenti hanno così identificato e bloccato l’uomo. Il 31enne somalo è stato così fermato e denunciato per porto di oggetti atti a offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

