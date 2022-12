Musica, cultura, tradizione, sport, istituzioni ed imprenditoria per le eccellenze della Campania. È “L’Arcobaleno napoletano”, l’unidcesima edizione del premio ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso – diretto artisticamente dal giornalista Diego Paura – andato in scena – con il patrocinio morale del Comune di Napoli – al teatro Sannazaro. La serata di gala è stata organizzata in collaborazione ed a sostegno della Fondazione Melanoma onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

A condurre l’edizione 2022 – in diretta televisiva su “Capri Event” (canale 95 digitale terrestre con la regia di Gerardo Tucci) sono stati anche per quest’anno Patrizio Rispo, volto noto di “Un posto al sole”, e la stessa attrice e cantante Anna Capasso. Non sono mancate le “incursioni” dalla sala dello storico amico del Premio, Enzo Calabrese, coadiuvato dal frizzante Mario Pelliccia. Nel corso della manifestazione culturale, dedicata alla memoria di Ileana Bagnaro, scomparsa a 54 anni per un male incurabile, incentrata sulla prevenzione al cancro, sono stati consegnati riconoscimenti a personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della società civile e dell’imprenditoria che si sono maggiormente contraddistinti anche fuori dai confini regionali.

Le premiazioni sono state intervallate da momenti musicali e di comicità. Ad aprire la serata il consueto saluto del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla presenza del quale è stato proiettato un filmato sulla recente tragedia che ha colpito Casamicciola. Non è mancata la tradizionale asta di beneficenza “istantanea” con in palio una maglia ufficiale autografata donata dalla Ssc Napoli. I “battitori” sono stati gli applauditissimi Gigi & Ross, con la collaborazione di Pelliccia e Calabrese: ad aggiudicarsela è stato il giornalista Alessandro Iovino che se l’è assicurata per 500 euro, ovviamente destinati alla Fondazione Melanoma, rappresentata dal dottor Corrado Caracò. Importante donazione anche da parte di Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli, che ha donato mille euro. I premiati di questa edizione sono stati Gigi & Ross, Teresa Saponangelo, Francesco Paolantoni, Marco Maddaloni, Lucia Fortini, Antonio Parlati, Alessandro Iovino, Gran Caffè Gambrinus, Enzo Fiore, Antonio Orefice e Maurizio Palumbo.

Momenti di spettacolo con gli ospiti della serata: l’attrice Rosa Miranda che ha regalato al pubblico un monologo, l’esilarante cabarettista di “Zelig” Vincenzo Comunale e il sassofonista Marco Zurzolo, sul palco con il contrabbassista Marco De Tilla. Non è mancato il tradizionale momento musicale curato dall’artista Anna Capasso che ha proposto brani della canzone classica napoletana ed ha fatto ballare tutto il pubblico con la sua ultima e pluripremiato hit “L’estate su di noi”.

Nel corso della serata sono state consegnate targhe speciali al professore Matteo Bassetti, direttore clinica malattie infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova, ad Achille Ventura, già presidente del Circolo Canottieri Napoli, all’artista Rosa Miranda, all’emittente tv “Capri Event” e ad Alfonso Leggieri, sindaco di San Massimo (Campobasso), località montana nella quale, dalla prossima estate, si terrà l’edizione “Summer” de “L’Arcobaleno Napoletano”. Tra gli ospiti in sala, l’assessore comunale alla Salute Vincenzo Santagada e l’ex consigliera regionale Flora Beneduce. Ai premiati è stata consegnata anche una caricatura realizzata da Giuseppe Avolio “PeppArt”.

