Terribile incidente ad Arezzo per un ragazzo di soli 20 anni. Ieri sera intorno alle 19.00 il giovane stava pescando lungo l’argine del torrente Archiano nel comune di Bibbiena (Casentino) quando durante un lancio con la sua canna da pesca ha toccato i cavi dell’alta tensione ed è rimasto folgorato.

L’amo della canna in fibra di carbonio ha agganciato i cavi elettrici scaricando immediatamente la tensione fino a raggiungere il ragazzo che stava impugnando il manico. Alcuni passanti si sarebbero accorti subito dell’incidente e avrebbero allertato subito i soccorsi. Il giovane è andato in arresto cardiaco. Arrivati sul posto gli operatori della pubblica assistenza di Rassina hanno praticato il massaggio cardiaco nel tentativo disperato di riattivare il battito.

Portato all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso per il ragazzo sfortunatamente non c’è stato nulla da fare. Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bibbiena. In una nota, Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena scrive: “Siamo sconvolti da questa tragedia. La nostra vicinanza alla famiglia, parenti e amici per questa tragica fatalità. Chiediamo silenzio, rispetto e vicinanza alla famiglia, per questo lutto che coinvolge tutta la nostra comunità”.

