Un assegno fino a 100 euro che verrà aggiunto in busta paga assieme alla 13esima mensilità. Arriva il Bonus Natale per tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato, full time o part-time che sono in possesso dei relativi requisiti di reddito e familiari, un’indennità prevista dal decreto Omnibus e varata oggi con la circolare numero 19. L’importo sarà erogato dai datori di lavoro sostituti d’imposta, che potranno recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, e sarà parametrato ai giorni di lavoro.

I requisiti per il Bonus Natale

Per avere diritto al bonus in busta paga sarà necessario avere un reddito nel 2024 non superiore a 28mila euro nel complesso (non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze), oppure avere il coniuge (che non dev’essere legalmente ed effettivamente separato) e (almeno) un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, ma riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale” ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Nel caso in cui il nucleo familiare sia formato da un solo genitore, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

Come richiedere il Bonus Natale

Per poter ricevere il bonus, il lavoratore dipendente deve inoltrare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, dichiarando di avere i requisiti necessari. In questa richiesta, devono essere indicati il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (oppure solo dei figli, in caso di famiglia monogenitoriale). In particolare, il dipendente deve autocertificare di soddisfare i requisiti di reddito e quelli familiari stabiliti dalla legge. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, erogherà il bonus insieme alla tredicesima.

