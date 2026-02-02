“L’infrastruttura informatica della Sapienza è stata oggetto di un attacco informatico, in via precauzionale e al fine di garantire l’integrità e la sicurezza dei dati, è stato disposto l’immediato blocco dei sistemi di rete”. È la stessa Università di Roma, attraverso i suoi canali ufficiali a far sapere quanto accaduto oggi in mattinata, quando un presunto gruppo di hacker ha provato ad introdursi nel sistema informatico dell’Ateneo.

Attaco hacker alla Sapienza, attivato il personale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale

Dalla sede spiegano che una task force tecnica è al lavoro per analizzare quanto accaduto e ripristinare l’infrastruttura anche facendo affidamento sui sistemi di backup, e che a supporto delle operazioni di bonifica è stato attivato anche il personale dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Più di un decennio fa, nel 2011, furono sottratti dati di studenti e docenti che vennero successivamente diffusi tramite Torrent, mentre al momento in cui si scrive non si è ancora a conoscenza del fine dell’attacco.

Attacco alla Sapienza, l’ironia degli studenti: “Già che ci siete potreste aumentarci la media?”

Disagi per molti studenti alle prese con la sessione invernali, tra prove da sostenere e prenotazioni da effettuare. Lamentele sui social, dove non manca un po’ di ironia: “Se l’hacker della Sapienza già che c’è potesse gentilmente aumentarmi la media, gliene sarei grata”, scrive una ragazza su X.

se l’hacker della sapienza già che c’è potesse gentilmente aumentarmi la media gliene sarei grata — luce (@movnphases) February 2, 2026

