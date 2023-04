Un nuovo video spopola sui social casertani: quello del piccione “studente”. Nel video, diffuso dagli allievi dell’Istituto Tecnico Buonarroti, si vede un piccione covare le uova nel proprio nido costruito in un lavandino nei bagni della scuola. Una scena che se fa sorridere i ragazzi, risulta davvero sconcertante da un punto di vista igienico- sanitario, così come testimoniato anche da diversi genitori.

Il bagno, evidentemente inagibile, è stato comunque raggiunto dagli studenti che hanno potuto così immortalare la scena, mentre il piccione volava via da una finestra rotta. Non è la prima volta che il Buonarroti conquista (suo malgrado) un posto nella cronaca locale. L’anno scorso, vi era stata anche un’ispezione da parte dell’ufficio scolastico regionale per una serie di presunte irregolarità nella gestione della scuola, denunciate, insieme all’esistenza di “un clima lavorativo che ha prodotto conseguenze negative sul benessere psichico di una trentina di dipendenti”.

Alle lamentele dei lavoratori si aggiungono oggi quelle dei genitori, che non ci stanno a mandare a scuola nella monnezza i propri figli. Eppure, secondo gli esiti delle ultime ispezioni effettuate dall’Ufficio scolastico regionale, al Buonarroti è tutto regolare ed il clima è sereno, in attesa che le uova schiudano e nascano i piccoli.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano