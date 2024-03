A Cutrofiano, in provincia di Lecce, una bimba di cinque anni è stata aggredita dal suo stesso cane. Il brutto incidente è avvenuto durante la notte, mentre la bambina dormiva.

Il pitbull di famiglia, sfruttando la porta aperta della cameretta è entrato nel suo letto e l’ha azzannata. Morsi alla testa e al polpaccio, causandole gravi ferite profonde. I genitori sono accorsi immediatamente alle urla della piccola, che è stata ricoverata d’urgenza e operata presso al “Cardinal Panico” di Tricase ma fortunatamente ma non si trova in pericolo di vita. Stabilizzato il quadro clinico, è stata quindi trasferita al “Dea-Fazzi” di Lecce.

I precedenti

È la seconda notizia in pochi giorni di una feroce aggressione di un Pitbull. La settimana scorsa, a Napoli, un cane della stessa razza si era scagliato contro un barboncino, che passeggiava sul marciapiede insieme alla padrona, una donna anziana, con quest’ultima colta da un malore dopo la morte del cagnolino. Stando alla testimonianze di alcune persone presenti in strada al momento dell’accaduto, il pitbull sarebbe stato abbandonato da un uomo che viaggiava su uno scooter. Nell’occasione, il pitbull, che avrebbe aggredito anche alcuni passanti, è stato successivamente tranquillizzato e legato con un guinzaglio in attesa dell’arrivo dei veterinari dell’Asl. Analogo episodio è stato registrato sempre a Napoli nella centrale via Toledo. Anche in quella circostanza un pitbull, appartenente ad un clochard, ha aggredito un cagnolino che passeggiava con la padrona. Il senza fissa dimora, per evitare il peggio è intervenuto ferendosi ad una mano. Leggermente ferito il cane aggredito.

