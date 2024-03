“Fate attenzione con i cagnolini” perché “un Pitbull ha mangiato e ucciso un barboncino”. E’ l’allarme lanciato sui social, nel gruppo specifico “Quelli di via Diocleziano“, dopo quanto accaduto in mattinata nell’omonima via che si trova nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Secondo quanto ricostruito, un cane di razza pitbull ha aggredito e sbranato un barboncino che passeggiava sul marciapiede insieme alla padrona, una donna anziana. Quest’ultima sarebbe stata colta da un malore dopo la morte del cagnolino, copiose le macchie di sangue lasciate in strada così come emerge nel video che abbiamo pubblicato, ed è stata portata in ospedale per accertamenti.

Pitbull sbrana cagnolino a Napoli, il video e le macchie di sangue

Sul posto, successivamente, è intervenuta la polizia veterinaria e il personale veterinario dell’Asl. Stando alla testimonianze di alcune persone presenti in strada al momento dell’accaduto, il pitbull sarebbe stato abbandonato da un uomo che viaggiava su uno scooter. Ma sono in corso accertamenti su questa versione. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto in via Diocleziano.

Pitbull sbrana cagnolino: “Abbandonato da uomo in scooter”

Il pitbull, che avrebbe aggredito anche alcuni passanti, è stato successivamente tranquillizzato e legato con un guinzaglio in attesa dell’arrivo dei veterinari dell’Asl. “Una scena straziante” commenta una donna sui social. Altri cercano di sollevare l’attenzione sull’uomo che ha abbandonato il cane: “Mettete le foto di questa m***a umana che ha dato a calci il cane e lo ha abbandonato”. Altre testimonianze riferiscono di una fuga del cane da un giardino.

Pitbull sbrana cagnolino a Napoli, il precedente

Nelle scorse settimane un episodio analogo è stato registrato sempre a Napoli nella centrale via Toledo. Anche in quella circostanza un pitbull, appartenente ad un clochard, ha aggredito un cagnolino che passeggiava con la padrona. Il senza fissa dimora, per evitare il peggio è intervenuto ferendosi ad una mano. Leggermente ferito il cane aggredito.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo