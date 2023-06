Una bambina di un anno è stata trovata cadavere in un’auto a Roma. Secondo una prima ricostruzione, la scoperta è avvenuta in via dei Fucilieri a Cecchignola, nell’area sud della città. Sul posto l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. La piccola sarebbe stata lasciata da sola in auto, parcheggiata all’interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo.

Ad allertare i soccorsi – secondo quanto ricostruisce l’Ansa – è stato un passante che avrebbe notato la piccola nell’auto e ha rotto il vetro dell’auto per cercare di aiutare la piccola, priva di sensi. Successivamente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la bimba senza esito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato il mezzo. Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe stata lasciata sola per una dimenticanza del genitore alla guida. Circostanza avvalorata anche dal fatto che la piccolina questa mattina non è andata all’asilo.

Sul corpo, da un primo esame, non ci sarebbero segni di violenza. Saranno gli accertamenti del medico legale prima e l’autopsia che verrà disposta dal pm di turno della procura di Roma ad accertare le cause del decesso che, stando a una prima ricostruzione, dovrebbero essere per soffocamento.

seguono aggiornamenti

