Accoltellato da un bambino di 10 anni perché non voleva dargli il pallone. Succede a Giugliano, in provincia di Napoli, dove la vittima è un ragazzino di 13 anni. Questo quanto accertato dai carabinieri della stazione locale intervenuti domenica sera, poco dopo le 21, all’ospedale San Giuliano dove poco prima il 13enne, accompagnato dai propri familiari, si era presentato in ospedale con una ferita d’arma da taglio (dimesso in serata con un punto di sutura).

Secondo la ricostruzione dei familiari del 13enne, il piccolo, mentre stava giocando a pallone con altri amici nel parchetto vicino piazza Gramsci, sarebbe stato avvicinato da un altro bambino che voleva prendere la palla. Al rifiuto, il bambino di 10 anni avrebbe colpito con un coltello la vittima alla coscia sinistra per poi scappare.

Sono in corso tutt’ora le indagini dei carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica dell’evento. Il ferito è stato medicato con un punto di sutura.

Redazione

Ciro Cuozzo