Mentre la ricerca dei dispersi prosegue, con un corpo ritrovato in mare e diversi cadaveri visti all’interno della barca tramite gli oblò, emergono i dettagli sullo yacht a vela affondato nella notte a largo di Porticello. Il Bayesian batteva bandiera britannica ma ora si trova a 49 metri di profondità dopo essero stato colpito da una tromba d’aria.

Barca a vela affondata a Porticello, come era il Bayesian

Il Bayesian era un’elegante barca a vela di 56 metri con una stazza lorda di 473 tonnellate. Era stata costruita nel 2008 dal cantiere Perini navi Viareggio, per poi essere ristrutturata nel 2020 e progettata per viaggi di lusso. L’area dei ponti è di 436 metri quadrati e le sei cabine occupano un’area di 143 metri quadrati. A bordo può ospitare 22 persone, oltre al proprietario anche 11 ospiti e 10 membri dell’equipaggio. Costuito con uno scafo e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak, la barca a vela era alimentato da due motori diesel Mtu a 8 cilindri da 965 Cv, e naviga a 12 nodi con una velocità massima di 15 nordi. La barca aveva il secondo albero più alto al mondo, il più alto in alluminio, alto 75 metri.

Il premio come miglior yacht a vela

Nel 2009 aveva vinto il premio di Superyacht come miglior yacht a vela: gli interni – eleganti e confortevoli, che ricordano uno stile giapponese – erano stati disegnati da Remi Tessier, mentre il progetto è stato ottimizzato da Ron Holland. Secondo Vessel Finder, il Bayesian è arrivato a Porticello dopo una sosta a Milazzo e un passaggio compiuto davanti a Cefalù.

