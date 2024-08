Una “goccia fredda” in arrivo sull’Italia dopo settimane di caldo asfissiante con allerte da bollino rosso su molte città. Nei prossimi giorni, la “goccia fredda” in movimento sul Mediterraneo occidentale nel weekend raggiungerà il Mediterraneo centrale provocando un aumento dell’instabilita’ con associato lieve calo termico. Il Centro Meteo italiano prevede, infatti, una nuova ‘goccia fredda’ all’inizio della prossima settimana con maltempo in movimento dal Nord verso il Sud Italia e generale rinfrescata delle temperature, in alcuni casi anche leggermente sotto la media stagionale.

Meteo, in arrivo temporali ma il caldo tornerà

Ma nessuna illusione perché a partire dalla metà della prossima settimana (21-22 agosto) tornerà ad espandersi l’alta pressione dal basso Atlantico con nuova fase stabile e temperature in rialzo su valori in linea con le medie o leggermente al di sopra.

Intanto tra domani, sabato 17, e domenica, 18 agosto, il caldo anticiclone subirà un primo attacco temporalesco. Il rischio però è quello di eventi meteo estremi dovuti allo scontro tra masse d’aria completamente diverse. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, fa sapere che almeno fino alla giornata di sabato 17 agosto avremo ancora tanto sole e caldo con le temperature che saliranno ben oltre le medie storiche con punte fin verso i 38-40 gradi specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori. Poi col passare delle ore aumenterà l’instabilità a partire dai settori alpini con i primi temporali in estensione alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia.

Meteo, temporali violenti con rischio grandinate e tornado

Domenica 18 agosto una pericolosa perturbazione in discesa dal Nord Europa si allungherà verso l’Italia, richiamando aria fresca e instabile in quota, la quale riuscirà a scalfire la cupola anticiclonica. Il maltempo – sottolinea IlMeteo.it – si farà sentire inizialmente sulle regioni del Nord e poi anche su buona parte del Centro (specie settori tirrenici) fino alla Campania; vista la tanta energia in gioco e l’irruenza della perturbazione irromperà sull’Italia non escludiamo la genesi di temporali particolarmente violenti, con elevato rischio di grandinate e in alcuni casi, più rari, anche di tornado.

Meteo, temperature giù anche di 10 gradi: le previsioni

Nel contempo, le temperature potranno calare fino a 10 gradi rispetto ai giorni scorsi, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali. Entrando nel dettaglio, oggi, 16 agosto, al Nord temporali su Alpi e Prealpi, in estensione verso le pianure. Al Centro piogge e temporali sulle Marche e al Sud soleggiato e caldo. Domani, 17 agosto, al Nord: dal sole ai temporali; al Centro temporali sparsi e al Sud: instabile sui settori montuosi peninsulari. Domenica 18 al Nord temporali e piogge anche intensi; al Centro diffusamente instabile e al Sud: peggiora dal pomeriggio sulla Campania. La tendenza registrata è di perturbazione verso il Centro-Sud, mentre al Nord tornano condizioni di tempo più stabile e soleggiato.

