Un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque auto, due delle quali sono in fiamme, si è verificato sulla strada statale 16 Adriatica, in corrispondenza del territorio comunale di Bari.

A causa del traffico intenso i soccorritori stanno avendo difficoltà a raggiungere la zona dell’incidente. Secondo le prima informazioni ci sarebbero delle persone ferite e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Il tratto di strada dove è avvenuto il tamponamento, in direzione nord al km 813,800, è stato inizialmente chiuso in entrambe le direzioni. Anas, Polizia stradale, Vigili del fuoco e il personale del 118 sono sul posto.

In serata, è stata riaperta la carreggiata in direzione sud, solo su una corsia di marcia, della strada statale 16 Adriatica, a Bari Permane la chiusura della carreggiata in direzione nord per consentire la rimozione dei mezzi.

