“L’ultima delle invenzioni antiscientifiche è quella che sarà discussa in Senato: si parla della macchina di Majorana. Che cos’è? Sembra essere una macchina capace di annichilire l’energia e ringiovanire le persone. Bene, è incredibile. Siamo di fronte naturalmente all’ennesima balla, che ci riporta al Medioevo, quando si pensava ci fosse il modo di ringiovanire, sia attraverso degli strumenti, sia attraverso la stregoneria”. Il Partito Liberaldemocratico, fermamente a favore della scienza a tutela della salute dei cittadini, condivide sui propri canali social un video-messaggio realizzato da Matteo Bassetti, Professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e Direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova, nel quale Bassetti sottolinea come l’iniziativa prevista oggi in Senato, una conferenza pubblica dedicata alla “macchina di Majorana” – organizzata su iniziativa del vice-presidente del Senato, senatore Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche agricole – abbia caratteristiche di antiscientificità.

“Il comitato per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, che è stato fondato da Piero Angela, dice che queste cose non si possono fare. È un periodo purtroppo, in cui il nostro Paese è in qualche modo animato da questo sentimento antiscientifico”, dice il Prof Bassetti.

“Pensiamo – aggiunge – a tutto il movimento contro le vaccinazioni. Conosciamo ormai purtroppo bene quel che è successo quest’estate con addirittura la nomina, all’interno di una commissione per i vaccini, di persone contro le vaccinazioni. Ma pensiamo anche a quello che succede tutti i giorni: ci sono persone che hanno deciso di non seguire la medicina tradizionale per curare i propri figli o per curare i propri cari e di seguire questi pensieri che sono contro la medicina, contro le scienze”.

“E allora – prosegue Bassetti – noi abbiamo bisogno di rimettere la barra dritta. Cosa vuol dire? Bisogna riprendere a dire alle persone che ad andare contro la scienza, ad andare contro la medicina, ne va della loro salute. Noi – grazie ai progressi fatti dalla medicina, dalla scienza – siamo arrivati a vivere mediamente 85 anni e questo è un risultato appunto ottenuto grazie alla scienza. Ma esiste un rigurgito anti scientifico che anima anche il mondo Oltreoceano, gli Stati Uniti”.

“Quel che sta succedendo coi tagli alla ricerca, nonché i problemi importanti delle università, non fanno altro che farci pensare che bisogna tornare a far sì che chi è contro la scienza venga classificato come pericoloso anche per tutto quel che riguarda la salute delle persone”, conclude Bassetti.

