In Belgio l’attenzione su cellule terroristiche è ancora molto alta. Questa mattina è andata in scena una maxi operazione della polizia in tutto il paese che ha portato al fermo di sette persone, gravemente sospettate di essere legate a un gruppo terroristico e di essere pronte a compiere un attentato. L’annuncio lo ha dato la procura federale belga.

Belgio, maxi operazione antiterrorismo in tutto il paese: fermate sette persone

La vasta operazione ha coinvolto diverse città dove prima sono state compiute diverse perquisizioni. Da Seraing ad Anversa, passando per Saint-Josse-ten-Noode, Menen, Bourg-Léopold, Liegi, Kortrijk, Gand e Zonhoven. Perquisizioni capillari in questi centri hanno portato al fermo di sette persone. La stessa procura ha riferito che “quattordici perquisizioni sono state effettuate questo giovedì dalla polizia giudiziaria federale di Anversa su richiesta di un giudice istruttore specializzato in questioni di terrorismo”.

Belgio, operazione anti terrorismo: preparavano un attacco

“Tutte le persone coinvolte sono sospettate di partecipare alle attività di un gruppo terroristico, di finanziare il terrorismo e di preparare un attacco terroristico”, ha sottolineato la procura, precisando che “i loro obiettivi specifici non sono ancora stati determinati”. Si stavano organizzando, però, ed erano pronti a colpire, come ribadito da Arnaud D’Oultremont, portavoce dell’ufficio del pubblico ministero: “In questa fase non abbiamo dettagli sui luoghi o sugli obiettivi, ma ciò che è stato trovato suggerisce che si stava preparando un attacco”. Ora i sospettati saranno interrogati, con il giudice istruttore che deciderà in seguito se sottoporli a mandato d’arresto.

