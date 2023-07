La città di Béziers, situata nel sud della Francia, ha annunciato una strategia ingegnosa per combattere il problema persistente dell’abbandono di escrementi canini sulle strade cittadine: un “passaporto genetico” per i cani.

Il primo cittadino Robert Ménard ha proposto un audace piano che imporrebbe ai proprietari di cani di iscrivere il DNA dei loro animali domestici in un registro specifico. Questo “passaporto genetico” potrebbe consentire alle autorità di rintracciare e sanzionare i proprietari che non si prendono la responsabilità di pulire dopo i loro animali.

Secondo la proposta, i proprietari di cani dovrebbero prelevare un campione del DNA del loro animale per inserirlo in un database. Qualora vengano rinvenuti escrementi canini non raccolti, un campione del materiale verrà inviato a un laboratorio per l’analisi del DNA.

Se un corrispondente verrà individuato nel database, il proprietario del cane verrà identificato e multato. La popolazione di Béziers ha avuto reazioni miste di fronte a tale iniziativa. Mentre molti applaudono l’idea, sperando che possa aiutare a tenere pulite le strade, altri hanno espresso timori riguardo alle potenziali violazioni della privacy.

