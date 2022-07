Joe Biden è costretto nuovamente all’isolamento. Il presidente degli Stati Uniti, è risultato ancora una volta positivo ad un test per il Covid-19 effettuato nella mattina americana di oggi, sabato 30 luglio. Il presidente non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che aveva preso la prima volta che è stato contagiato.

“Oggi sono risultato positivo al Covid di nuovo. Non ho sintomi, ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano”, ha scritto su Twitter Biden, costretto ovviamente a rinunciare a tutti i suoi impegni ufficiali, in particolare la visita presidenziale in Michigan prevista martedì prossimo. Domenica mattina Biden avrebbe dovuto visitare anche la sua casa di Wilmington, nel Delaware, dove ha soggiornato la First Lady mentre lui era positivo.

Biden è tornato positivo a poco più di tre giorni dall’autorizzazione a uscire dall’isolamento.

In una nota del suo medico personale alla Casa Bianca, Kevin O’Connor, si legge che Biden “dopo essere risultato negativo martedì sera, mercoledì mattina, giovedì mattina e venerdì mattina, è risultato di nuovo positivo a un test antigenico sabato mattina”.

Folks, today I tested positive for COVID again.

This happens with a small minority of folks.

I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.

I’m still at work, and will be back on the road soon.

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022