Una bambina di cinque anni è morta dopo essere precipitata, per cause in corso di accertamento, dal balcone della propria abitazione al terzio piano. La tragedia ad Acerra, in provincia di Napoli, poco dopo le 15.30. Sul posto, in via Spinello, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Inutile i tentativi di salvare la piccola che è deceduta. La Procura di Nola ha disposto accertamenti. Pm di turno e Medico legale sul posto. Ascoltati i genitori per ricostruire quanto accaduto e verificare chi, al momento della tragedia, si trovava in casa con la piccola.

seguono aggiornamenti

Redazione

Ciro Cuozzo