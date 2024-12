Stroncata da una reazione allergica dopo aver mangiato un piatto di gnocchi in un ristorante di Roma dove si trovava con la famiglia giovedì 5 dicembre. E’ morta così una bambina di nove anni che ha accusato il malore subito dopo aver mangiato. I genitori, preoccupati, hanno chiamato il 118 e la piccola è stata portata d’urgenza al Policlinico Casilino. Qui è stata assistita dai medici prima di essere trasferita al Gemelli a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute. Inutili, purtroppo, i tentativi dei sanitari di rianimarla.

Mangia gnocchi, spasmi e difficoltà respiratorie

La piccola subito dopo aver mangiato il piatto di gnocchi ha iniziato ad accusare vomito, spasmi e difficoltà respiratorie. Nonostante Ventolin e scariche di adrenalina, la bambina è arrivata in ospedale già in arresto cardiorespiratorio. Tra le possibili cause del decesso la reazione allergica della giovane vittima al frumento.

Accertamenti su ristorante

Così come ricostruisce Repubblica, giovedì scorso la piccola era stata con i genitori in ambulatorio per una serie di esami diagnostici mirati ad accertare la funzionalità dei polmoni, in particolare, una spirometria. Dopo gli accertamenti medici, la famiglia è andata a pranzo in un ristorante della capitale. Dopo aver mangiato il piatto di gnocchi, la piccola ha iniziato a sentirsi male. Tornata a casa, la situazione non è migliorata spingendo così i genitori a chiamare l’ambulanza.

Adesso i riflettori degli investigatori sono puntati sul ristorante dove la famiglia ha mangiato. Ristorante dove verranno effettuate verifiche per far luce sulla tragedia della bimba di nove anni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo