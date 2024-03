Si sarebbe rovesciata addosso una pentola, posizionata sui fornelli, con acqua bollente all’interno una bambini di tre anni portata d’urgenza al pronto soccorso con ustioni di secondo grado sul 45% del corpo. La piccola è in pericolo di vita e nelle prossime ore subirà un intervento chirurgico per asportare la pelle ustionata. E’ quanto accaduto domenica sera, 24 marzo, in un’abitazione di Acerra, comune in provincia di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Napoli Vomero, intervenuti all’ospedale pediatrico Santobono, la piccola, originaria del Burkina Faso, verso le 19 nell’abitazione di Acerra si sarebbe rovesciata addosso una pentola che era sui fornelli con all’interno acqua bollente.

I genitori – la madre ha 31 anni mentre il padre 39, entrambi originari del Burkina Faso – hanno portato la bimba prima al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e lì i sanitari hanno attivato un servizio d’emergenza 118 che ha trasferito la famiglia al Santobono.

La piccola è in terapia intensiva dove rimarrà fino a domani mattina quando subirà un intervento chirurgico di asportazione della pelle ustionata e copertura delle ustioni. Al momento è stata dichiarata in pericolo di vita per il rischio infezioni.

Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente domestico per accertare eventuali responsabilità dei genitori.

seguono aggiornamenti

