Una tragedia assurda quella avvenuta a Dosson di Casier, in provincia di Treviso. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito dal suv del padre. L’uomo, Olaf Vidali, stava spostando la sua macchina in retromarcia e non si è accorto del figlio nelle vicinanze, travolgendolo. Il bambino è stato subito portato all’ospedale ma le sue condizioni sono apparse gravissime, tanto che dopo due giorni è morto nella struttura sanitaria.

Bimbo investito dal suv del padre, l’incidente a Treviso

L’incidente è avvenuto domenica 14 aprile, nel pomeriggio. L’uomo, insieme alla moglie Laura, ha portato il piccolo Matteo al pronto soccorso. Il cuore del bambino si era fermato ed è ripartito dopo 45 minuti di tentativi di rianimazione del personale sanitario dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Ma il trauma cranico era troppo profondo. Dopo due giorni i medici hanno dichiarato il decesso del bimbo.

Bimbo investito dal suv del padre, l’uomo indagato

Sul corpo del bambino è stata disposta un’autopsia dalla procura. Il 45enne è finito indagato per omicidio colposo. Un atto dovuto, d’ufficio, per i magistrati che possono così fare tutti gli accertamenti. E per il funerale di Matteo la famiglia dovrà aspettare il via libera della procura.

