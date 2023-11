La data ufficiale del prossimo Black Friday è venerdì 24 novembre 2023 ma, così come sta accadendo negli ultimi anni, il periodo di offerte a prezzi scontati sia sulle principali piattaforme e-commerce, a partire da Amazon, che nei negozi e nelle grandi catene nazionali e internazionali va avanti per giorni, arrivando a comprendere anche un periodo di dieci giorni. Quest’anno il Black Friday, che letteralmente sta per “venerdì nero” e cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, vedrà offerte sia online che offline in tutto il mondo.

Rispetto dunque ai primi anni in cui venne lanciato, il Black Friday oggi è completamente cambiato e non riguarda più un solo giorno d’acquisti, in cui è possibile trovare prodotti a prezzi super-scontati. Oggi riguarda un periodo più lungo con offerte che variano giorno per giorno e anche in base al tipo di abbonamento che gli utenti hanno con le varie piattaforme e-commerce. Prima il venerdì nero, soprattutto in America, era un giorno a cui ci si prepara in anticipo per non farsi trovare impreparati, e per arrivare agguerriti al momento in cui si aprivano le porte dei tanti negozi di shopping presi letteralmente d’assalto per portare a casa affari d’oro.

Black Friday, il venerdì nero che dura più di una settimana

Affari d’oro che nel corso degli anni sono diventati sempre più rari. Quest’anno su Amazon la “settimana del Black Friday” dura, così come già in altre occasioni, ben undici giorni. In realtà è già iniziata venerdì 17 novembre e andrà oltre venerdì 24, prolungandosi fino a lunedì 27 novembre. Sulla principale piattaforma di e-commerce mondiale presenti migliaia di offerte su abbigliamento, elettrodomestici, elettronica, prodotti per la casa e molte altre categorie. Molti prodotti resteranno scontati per tutto il periodo, mentre altri saranno in promozione solo nei quattro giorni tra il vero e proprio Black Friday, venerdì 24, e la fine del periodo di promozioni, lunedì 27 novembre, il cosiddetto Cyber Monday.

Lo stesso modus operandi portato avanti da Amazon viene replicato sia da negozi e piattaforme online che da esercizi commerciali presenti sul territorio. Un periodo più lungo di offerte a prezzi però decisamente meno stracciati rispetto al passato. Altro aspetto da considerare è il seguente: nel corso dell’anno i Black Friday sono diversi. I periodi di offerte denominate “irrinunciabili” si ripetono con una frequenza quasi disarmante e alla fine bisogna studiare volantino su volantino o scorrere bene le App dei vari brand per portare a casa acquisti a prezzi stracciati.

Le origini del Black Friday

Sulle origini del nome Black Friday sono diverse le storie che circolano. Potrebbe infatti risalire ad un appellativo della polizia di Filadelfia nel definire negli anni ’60 il venerdì dopo il Ringraziamento, quando in città ci fu una enorme confusione e traffico per la partita di football tra la marina militare e l’esercito.

Sempre agli anni ’60 risale invece la prima correlazione tra Black Friday e shopping: farebbe infatti riferimento alle annotazioni su libri contabili dei commercianti, quando si passava dal colore rosso delle perdite al nero dei guadagni. Il Black Friday indicherebbe quindi un giorno di grandi guadagni, l’inizio del periodo dell’anno migliore per i rivenditori.

