Che qualcosa di grosso stesse succedendo nella capitale era chiaro a tutti, con i sospetti dovuti alle strade improvvisamente blindate e soprattutto alle decine di macchine presenti all’esterno dell’ambasciata americana.

L’allarme aereo in tutta l’Ucraina aveva una ragione evidente: nel Paese e nella capitale Kiev è arrivato a sorpresa questa mattina il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

La prima visita nel Paese del numero uno di Washington, con l’anniversario del conflitto innescato dall’invasione russa ormai distante soli quattro giorni, è arrivata con un blitz a sorpresa.

Sui social circolano foto e video di Biden in compagnia del presidente Volodymyr Zelensky nel visitare piazza Mikhailovskaya dove col suo omolog ha reso omaggio alle vittime della guerra mentre suonavano le sirene dell’allarme aereo.

JOE BIDEN IS IN KIEV pic.twitter.com/EAsQ4kQo1k

Il presidente ucraino Zelensky ha quindi postato su Telegram una foto con Biden: “ Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini “. “Un anno dopo, Kiev e l’Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste “, ha detto invece Biden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev. Come riferisce la Cnn, col viaggio a Kiev Biden ha anche annunciato un nuovo importante supporto al Paese: gli Stati Uniti si impegnano infatti a fornire mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina, un pacchetto che includerà più equipaggiamento militare , comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici.

La possibilità di un viaggio in Ucraina di Biden si discuteva da giorni, ma secondo Politico l’intelligence americana aveva bocciato la missione considerando troppo elevato il rischio per le conseguenze incalcolabili di un eventuale incidente in caso di attacchi russi. Che qualcosa stesse cambiando però era emerso con la mossa a sorpresa del ministro degli Esteri ucraino Kuleba di annullare la sua partecipazione al consiglio dei ministri degli esteri Ue previsto per oggi e tornare rapidamente in patria.