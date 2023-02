Il Cremlino starebbe ammassando caccia militari ed elicotteri al confine con l’Ucraina per sostenere l’attesa e annunciata nuova offensiva di terra nel Paese, quando mancano ormai solo 10 giorni al primo anniversario dello scoppio del conflitto.

A lanciare l’allarme è il Financial Times, l’autorevole quotidiano finanziario di Londra, che cita due funzionari di servizi segreti occidentali a conoscenza del “warning”. Proprio a causa di questi segnali in arrivo da Mosca i partner occidentali del presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno deciso di accelerare con le forniture all’Ucraina di mezzi di difesa aerea e di munizioni per l’artiglieria.

Le informazioni condivise fra gli alleati della Nato e riportate dal Financial Times parlano di aerei ed elicotteri da guerra accumulati ai confini con l’Ucraina.

“Abbiamo una breve finestra di tempo per aiutare gli ucraini a prepararsi all’offensiva. Le forze terrestri russe sono piuttosto alle corde, quindi è probabile che punteranno sugli aerei”, ha riferito un alto esponente americano.

La ‘smentita’ americana

Notizia non confermata dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, nella conferenza stampa a conclusione della riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina tenuta a Bruxelles.

Attualmente, ha spiegato il membro dell’amministrazione Biden, “non li vediamo ancora, ma sappiamo che la Russia ha un numero considerevole di aerei nella sua disponibilità. Per questo enfatizziamo il fatto che dobbiamo fare tutto il possibile perché l’Ucraina abbia le capacità di difesa”.

Il segretario alla Difesa Usa ha precisato inoltre che non ha da fare nessun “annuncio sulla questione dei jet” da consegnare a Kiev, come chiede a gran voce da settimane Zelensky. “Siamo concentrati a consegnare le capacità già promesse all’Ucraina“, ha aggiunto. Sull’ipotesi che la Polonia possa consegnare i suoi Mig-29, in passato secondo alcuni bloccata da Washington, Austin ha precisato che si tratta di una “decisione della leadership del Paese” e gli Usa non hanno mai interferito.

Aerei russi nello spazio polacco

Un deciso movimento aereo da parte russa che sarebbe confermato anche dai tre aerei militari intercettati da due caccia F-35 olandesi sopra la Polonia, poi scortati fuori dallo spazio aereo del paese membro della Nato.

Ad annunciare quanto accaduto è stato via social il ministero della Difesa olandese, precisando che i velivoli “si sono avvicinati all’area di responsabilità polacca della Nato provenendo da Kaliningrad“, spiegando che otto suoi F-35 olandesi sono di stanza in Polonia questo mese e il prossimo. La formazione aerea russa era formata da “tre velivoli: un Ilyushin IL-20M Coot-A scortato da due Flanker Su-27“, ha specificato il Ministero della Difesa dei Paesi Bassi.

Navi con armi nucleari nel Baltico

Per la prima volta negli ultimi 30 anni, la Russia ha iniziato a dispiegare navi tattiche con armi nucleari nel Mar Baltico. La denuncia arriva dal servizio di intelligence norvegese nel suo rapporto annuale citato da Politico. “La parte fondamentale del potenziale nucleare è sui sottomarini e sulle navi di superficie della Flotta del Nord“, hanno osservato gli 007 di Oslo aggiungendo che le armi nucleari tattiche sono “una minaccia particolarmente seria in diversi scenari operativi in cui i Paesi della Nato potrebbero essere coinvolti“.

