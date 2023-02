Una bomba carta è stata fatta esplodere a Napoli in via Monteoliveto, davanti all’ingresso posteriore dell’ufficio centrale delle Poste. La deflagrazione, avvenuta poco dopo le 14, è stata avvertita da numerose persone. Per fortuna non si registrano feriti né danni ma solo tanta paura.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Comando Provincia di Napoli. La bomba è esplosa nel cuore del centro di Napoli, nei pressi dell’ufficio postale centrale che si trova a metà strada tra la caserma Pastrengo e gli uffici della Questura di via Medina.

Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista, dalla ‘bravata’ a un tentativo intimidatorio alla pista anarchica. L’ordigno, fanno sapere i carabinieri, è esploso mentre in strada stava passando un furgone-cellulare dei militari dell’Arma, i primi ad intervenire sul posto. Al vaglio le immagini di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire agli autori del gesto.

Redazione

Ciro Cuozzo