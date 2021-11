Va dai 100 ai 2oo euro il bonus spesa per le circa 26mila famiglie napoletane in stato di bisogno stanziato dal Comune in vista delle prossime festività natalizie. E’ quanto emerge dalla delibera approvata dalla neo Giunta su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese. L’importo totale stanziato è di 3,5 milioni di euro e l’erogazione dei primi buoni spesa è auspicata a partire da venerdì 17 dicembre dopo aver processato le domande che potranno essere inviate a partire dal 24 novembre e fino alle 18 del 7 dicembre collegandosi al sito dell’amministrazione partenopea (https://www.comune.napoli.it/buonispesa).

“Stiamo in queste ore predisponendo le attività tecniche e organizzative per erogare a breve i buoni spesa e assicurare per le festività un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, alleviando i disagi causati della pandemia da virus Covid 19”, commenta Trapanese.

CHI PUO’ RICHIEDERLO – Possono richiedere il buono spesa alimentare tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile che, alla data di pubblicazione della delibera, non abbiano reddito o l’abbiano perso per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria e che non abbiano accesso ad ammortizzatori sociali o al Reddito di Cittadinanza.

LA RIPARTIZIONE PER NUCLEI FAMILIARI – L’erogazione avverrà secondo la composizione del nucleo familiare risultante in anagrafe ed in particolare: 100 euro nucleo familiare composto da una persona; 120 euro nucleo familiare composto da due persone; 150 euro nucleo familiare composto da 3, 4, 5 persone; 200 euro nucleo familiare composto 6 persone e più.

LE CREDENZIALI – Sarà possibile richiedere il bonus in modalità online esclusivamente con credenziali spid, CIE e CNS, a partire dal 24 Novembre, accedendo alla pagina web (comune.napoli.it/buonispesa) raggiungibile anche da cellulari e smartphone.

“CONTROLLI SERRATI” – “E’ fondamentale controllare le domande ed essere rapidi nello stesso momento – aggiunge l’assessore – I controlli saranno serrati e informatizzati su ogni singola domanda ma contiamo di erogare i primi bonus a partire da venerdì 17 dicembre 2021. I beneficiari verranno informati tramite un SMS in cui verrà comunicato il PIN e contemporaneamente la lista dei supermercati che aderiscono all’iniziativa più vicini al luogo di residenza dove poter effettuare la spesa; basterà poi solo comunicare il PIN alla cassa per usufruirne”.

Sarà possibile per i cittadini che hanno bisogno di assistenza per la corretta compilazione della domanda rivolgersi in maniera totalmente gratuita ai Caf che aderiranno, il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

