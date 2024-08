L’allenatore della Roma Daniele De Rossi e il centrocampista giallorosso Bryan Cristante sarebbero venuti alle mani nel corso di una lite avvenuta a Trigoria durante l’ultima seduta di allenamento. A raccontare l’accaduto il giornalista Rai Aurelio Capaldi nel corso di un servizio andato in onda sulla televisione pubblica. Secondo la ricostruzione di Capaldi, Cristante avrebbe avuto un duro faccia a faccia senza mezzi termini con il proprio allenatore.

Lite De Rossi-Cristante, “arrivati persino alle mani”

“I due sono arrivati persino alle mani prima di essere separati dal gruppo. Sono volate parole grosse tra il tecnico e il centrocampista” spiega Capaldi che poi parla anche di un riferimento “ironico” al centrocampista argentino Leandro Paredes (“fedelissimo del tecnico”), citato da Cristante nel corso dell’attrito con De Rossi.

Tutto sarebbe da ricondurre a situazioni pregresse che avrebbero raggiunto il punto di non ritorno domenica scorsa in seguito alla sconfitta casalinga con l’Empoli (2-1) all’Olimpico. Cristante e Paredes, autori di una prestazione incolore, sono stati entrambi sostituiti a inizio secondo tempo.

Lite De Rossi-Cristante, il futuro del centrocampista

Con un punto nelle prime due giornate di campionato, la tensione in casa Roma resta altissima e domenica primo settembre c’è la sfida a Torino contro la Juve. Dopo lo scontro tra De Rossi e Cristante c’è chi addirittura ipotizza una cessione del centrocampista che ha 29 anni e un contratto in scadenza nel 2027 (la Roma lo valuta almeno 20 milioni di euro). Cristante, insieme a Lorenzo Pellegrini, è stato tra i giocatori più contestati per la prestazione “no” contro l’Empoli ma ad oggi, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, è assai improbabile una sua partenza.

Il servizio di Aurelio Capdi che racconta della tensione tra De Rossi e Cristante i quali sarebbero venuti perfino alle mani pic.twitter.com/ulk1O2eTDT — Suor Bakken (@erpitoneasr) August 28, 2024

Resta, se dovesse essere confermato, la gravità di un episodio che ha violato la regola principale di uno spogliatoio (“i panni sporchi si lavano in famiglia”). L’indiscrezione lanciata da Capaldi non è stata al momento commentata dalla società giallorossa.

