Ed è subito sold out, per le due date – 9 e 10 luglio – nelle quali Bresh, giovane cantautore, si è esibito nella sua città natale, Genova. Amatissimo dai tifosi del Genoa, Bresh ha “prestato” la sua hit “Guasto d’amore” alla squadra, come inno. Nei due concerti che si sono svolti al Porto antico, chiaramente non è mancata.

Classe 1996, per Bresh si sono mobilitate oltre 10mila persone, durante questa tappa, fra le più importanti del cartellone Estate Spettacolo.

Bresh ha scelto casa sua proprio per aprire il suo tour estivo. In scaletta, i suoi titoli più noti e amati. Oltre a “Guasto d’amore”, vincitore del disco di Platino, parte dell’acclamato album “Oro Blu” e della recente canzone estiva “Parafulmini” con Ernia e Fabri Fibra, il cantautore ha eseguito “Altamente mia”, “Mai brillo”, “Angelina Jolie”, la sua canzone più famosa, con oltre 80 milioni di stream di Spotify, “Parà”, Caffè”, “Andrea” e tantisssime altre, per la gioia dei fan.

“Ogni cosa è partita da qui, questo palco è un sogno“, aveva dichiarato Bresh alla vigilia delle date, targate Live in Genova. Un sogno che, come si è visto, ha condiviso con un foltissimo pubblico all’Arena del Mare.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello