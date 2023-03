Gli scienziati hanno osservato che c’è un enorme buco nero nel Sole, il secondo ad apparire dopo quello notato dai satelliti della Nasa, appena una settimana fa. Il primo era grande 30 volte la terra, il secondo 20 volte. Premonitore di eventi catastrofici come suggerirebbe la trama di un film di fantascienza? No, si tratta di un buco coronale. Non c’è nulla da temere però gli scienziati lo tengono d’occhio perché da lì partono correnti impetuose. E potrebbero esserci lievi effetti sul nostro Pianeta.

Repubblica spiega in cosa consiste questo fenomeno. Questi buchi sono come finestre spalancate che lasciano uscire il vento solare, una corrente di particelle cariche, a velocità molto maggiori rispetto alle altre regioni: 800 chilometri al secondo, quasi tre milioni di chilometri all’ora. Quando l’attività solare aumenta, secondo un ciclo che dura circa 11 anni (ma piuttosto variabile), queste gigantesche “macchie” si possono formare anche vicino all’Equatore. E quindi il Sole, girando su sé stesso, può puntare questo flusso verso di noi, come in questo caso. E ci sono delle conseguenze.

Tutto deriva dal campo magnetico convogliando le particelle cariche lungo le fasce di Van Allen, finendo così sui poli, dove generano le spettacolari aurore. Quest’attività potrebbe salire di intensità venerdì 31 con possibili disturbi radio e qualche problema ai satelliti. Anche se non preoccupano tanto, i buchi coronali sono già fonte di problemi per piccoli satelliti, soprattutto quelli non adeguatamente scermati. Dalla terra nei prossimi anni potrebbe essere possibile osservare, grazie a questo fenomeno, brillamenti (lampi ad altissima energia), ed eruzioni di massa coronale.

