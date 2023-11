Giallo nel Napoletano dove tra i comuni vesuviani di Boscoreale e Poggiomarino i carabinieri hanno trovato nella serata di giovedì 23 novembre il cadavere carbonizzato di un uomo in un rudere abbandonato. Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di un uomo di 44 anni di origini marocchine. Sul posto anche magistrato di turno della procura di Torre Annunziata guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso e il medico legale.

Da una prima analisi, sul corpo sono state riscontrate anche diverse ferite, tra cui una al cranio, probabilmente in seguito a una colluttazione. La prima ipotesi è che il 44enne sia stato ammazzato e poi dato alle fiamme in una zona isolata.

La salma è stata sequestrata e portata al Secondo Policlinico di Napoli per gli esami autoptici. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire le cause della morte e la dinamica. Non è chiaro se nella zona sono presenti telecamere di videosorveglianza.

seguono aggiornamenti

